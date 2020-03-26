Reuters: Китай закупил у России 1,6 миллиона тонн нефти по низкой цене
Китай закупил рекордные 1,6 млн т российских углеводородов, пользуясь падением спроса в Европе и резким снижением цен. Поставить нефть марки Urals в КНР должны не позднее следующих четырех недель, информирует Reuters.
Как сообщили источники агентства, в январе Китай совершил аналогичную покупку объемом в 1,2 млн т нефти.
По информации Reuters, Китай активно наращивает стратегические запасы сырья, пользуясь ценовыми войнами между Россией и Саудовской Аравией. Для российских же добытчиков такие заказы могут стать «спасательным кругом» на фоне снижения спроса в Европе и пандемии коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп обсудил с Саудовской Аравией падение цен на нефть
— Костин считает COVID-19 опаснее падения нефтяных цен
— В японском СМИ написали о преимуществах России в нефтяной войне