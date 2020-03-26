Reuters: Китай закупил у России 1,6 миллиона тонн нефти по низкой цене

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Китай закупил рекордные 1,6 млн т российских углеводородов, пользуясь падением спроса в Европе и резким снижением цен. Поставить нефть марки Urals в КНР должны не позднее следующих четырех недель, информирует Reuters.

Как сообщили источники агентства, в январе Китай совершил аналогичную покупку объемом в 1,2 млн т нефти.

По информации Reuters, Китай активно наращивает стратегические запасы сырья, пользуясь ценовыми войнами между Россией и Саудовской Аравией. Для российских же добытчиков такие заказы могут стать «спасательным кругом» на фоне снижения спроса в Европе и пандемии коронавируса.

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