В Подмосковье будут доплачивать от 10 до 50 тысяч медикам, работающим с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Instagram объявил, что врачам, работающим с зараженными коронавирусом, власти увеличат зарплаты.
Врачи будут получать больше на 50 тысяч, медсестры и фельдшеры – на 30 тысяч, младший медперсонал — на 10 тысяч рублей.
В регионе объявлен режим повышенной готовности: закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия.
В России коронавирусом заразились 840 человек.
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