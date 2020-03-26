В Подмосковье будут доплачивать от 10 до 50 тысяч медикам, работающим с коронавирусом

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Instagram объявил, что врачам, работающим с зараженными коронавирусом, власти увеличат зарплаты.

Врачи будут получать больше на 50 тысяч, медсестры и фельдшеры – на 30 тысяч, младший медперсонал — на 10 тысяч рублей.

В регионе объявлен режим повышенной готовности: закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия.

В России коронавирусом заразились 840 человек.

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