РФ и еще семь стран призвали ООН потребовать снятия мешающих борьбе с COVID-19 санкций

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Россия, Китай, Сирия, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа и Куба попросили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от государств снятия односторонних санкций, которые препятствуют борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы обязаны предотвратить разрушение системы здравоохранения какой-либо страны в результате применения незаконных санкций, поэтому мы не можем допустить того, чтобы политический расчет вставал на пути спасения жизни людей», — говорится в письме.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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