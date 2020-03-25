Путин предложил дать отсрочку по налогам компаниям малого и среднего бизнеса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/155/13022155/RIAN_6204541.HR-pic905-895x505-63542.jpg">

Президент России Владимир Путин во время обращения к нации предложил дать всем компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по налогам на полгода.

Исключением будет являться лишь налог на добавленную стоимость (НДС).

Политик отметил, что предложенные меры в основном коснутся отраслей и предприятий, которые наиболее затронуты в непростой ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.

«Для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды», — добавил Путин.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в стране возросло до 658, выздоровели 29 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин предложил рассчитывать больничный из суммы не менее одного МРОТ

— Путин предложил увеличить пособия по безработице до 12 тыс. рублей

— Путин: соцпособия и льготы ближайшие полгода будут продлеваться автоматически