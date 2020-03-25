Путин предложил дать отсрочку по налогам компаниям малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин во время обращения к нации предложил дать всем компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по налогам на полгода.
Исключением будет являться лишь налог на добавленную стоимость (НДС).
Политик отметил, что предложенные меры в основном коснутся отраслей и предприятий, которые наиболее затронуты в непростой ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.
«Для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды», — добавил Путин.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в стране возросло до 658, выздоровели 29 человек.
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