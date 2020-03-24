Официальный курс доллара и евро упал

Курс доллара и евро упал из расчета на 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился на 1,27% и достиг $78,593.

Курс евро снизился на 0,42% и составил €85,008.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цена на нефть Brent отыграла 3%

— ЦБ повысил официальный курс доллара и евро

— Официальный курс доллара и евро вырос