Официальный курс доллара и евро упал
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Курс доллара и евро упал из расчета на 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 1,27% и достиг $78,593.
Курс евро снизился на 0,42% и составил €85,008.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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