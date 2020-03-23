Кудрин оценил возможность сокращения расходов бюджета

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что сокращения расходов бюджета страны в 2020 году не будет при любом варианте развития экономики, передает ТАСС.

«Я думаю, в любом варианте, скорее всего, у нас не будет расходов в 2020 году меньше, чем запланировано», — утверждает Кудрин.

Он пояснил, что при необходимости будет более серьезное перераспределение внутри этих расходов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития разработать предложения по приоритетам бюджетных расходов для предотвращения экономического кризиса в стране.

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