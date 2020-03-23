Российская пшеница обогнала нефть в цене

Цена на российскую пшеницу возросла и превысила стоимость нефти. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ценовой показатель пшеницы вырос на 1,02 тыс. руб. за тонну и составил 13,27 тыс. руб. за тонну.

По данным СМИ, российская пшеница в стоимости установила исторический максимум и обогнала цену за российскую нефть.

Согласно приведенным данным, нефть марки Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) к четвергу, 19 марта, стоила 12,85 тыс. руб. за тонну.

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