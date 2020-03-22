В Марокко из-за коронавируса могут приостановить выпуск бумажной прессы
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Власти Марокко выступили за приостановку выпуска и распространения бумажной прессы из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры королевства.
По данным ведомства, такой шаг необходим в рамках реализации мер, предусмотренных режимом чрезвычайного санитарного положения, который был введен в Марокко 20 марта.
Власти призвали органы печати продолжать предоставлять информацию населению страны в альтернативных форматах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.