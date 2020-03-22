В Марокко из-за коронавируса могут приостановить выпуск бумажной прессы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/851/12992851/2020-02-18T205109Z_1645409347_RC243F9ECYR0_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-pic905-895x505-48284.jpg">

Власти Марокко выступили за приостановку выпуска и распространения бумажной прессы из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры королевства.

По данным ведомства, такой шаг необходим в рамках реализации мер, предусмотренных режимом чрезвычайного санитарного положения, который был введен в Марокко 20 марта.

Власти призвали органы печати продолжать предоставлять информацию населению страны в альтернативных форматах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.