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Первый вице-премьер Андрей Белоусов спрогнозирвоал цену нефть в $35-40, сообщет ТАСС.

«Моя оценка, что коррекция будет находиться где-то в диапазоне $35-40», — сказал он в программе «Вести в субботу».

По его словам, существуют оценки, в частности Минэнерго, что цена на нефть будет выше $40, однако призвал не забегать вперед.

«Ну, будущее покажет, кто прав», — сказал Белоусов.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.