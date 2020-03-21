«Роснефть» использует экспортную выручку для стабилизации валютного рынка

«Роснефть» использует свою экспортную выручку для стабилизации ситуации на валютном рынке РФ, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия-24».

«С учетом того, что у нас все-таки экспорт есть, это создает для нас дополнительные преимущества в получении валюты. Сейчас, кстати говоря, мы эту валюту используем для стабилизации валютного рынка в России», - цитирует Сечина ТАСС.

Он отметил, что компания работает «в плотной координации с Центральным банком» и рассчитывает, что такие меры «приведут к результату».

С 10 марта ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.