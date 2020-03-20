Названо количество россиян, перешедших на удаленную работу из-за коронавируса

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Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, сколько россиян перешли на удаленную работу в связи с распространением коронавируса, передает RT.

Так, о полном переводе штата компании на удаленную работу сообщили 3% респондентов. 5% опрошенных рассказали, что в их компаниях переход на удаленную работу носит рекомендательный характер. По словам еще 7% — на дистанционную работу перевели только некоторые отделы и департаменты.

85% опрошенных утверждают, что продолжают ходить на работу в обычном режиме.

По словам аналитиков, в опросе приняли участие 4 тысячи россиян из всех регионов страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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