Курс евро опустился ниже 85 рублей
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Курс евро опустился на торгах до 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Так, по данным площадки, курс евро снизился на 3,13 руб. до отметки в 85,20 рублей. Минутами ранее курс опускался до 84,95 рублей.
Кроме того, по расчетам «завтра» на 20.06 мск, на 1,11 рубля снижался доллар до отметки в 79,76 рублей.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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