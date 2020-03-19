Курс евро опустился ниже 85 рублей

Курс евро опустился на торгах до 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, по данным площадки, курс евро снизился на 3,13 руб. до отметки в 85,20 рублей. Минутами ранее курс опускался до 84,95 рублей.

Кроме того, по расчетам «завтра» на 20.06 мск, на 1,11 рубля снижался доллар до отметки в 79,76 рублей.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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