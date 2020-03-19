Цены на нефть выросли до 20% после обвала

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Мировые цены на нефть начали подниматься после недавнего резкого падения. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent, по данным на 18.40 мск, составила $27,2 за баррель, поднявшись на 9,32%.

Кроме того, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 20,6%, составив $25,12 за баррель.

Ранее нефтяные цены обновили минимумы 2002–2003 годов.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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