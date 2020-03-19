В России начали тестировать магазин формата «жесткий дискаунтер»

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Компания X5 Retail Group (розничные сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала тестировать в РФ формат магазинов «жесткий дискаунтер», сообщает агентство «Прайм».

По словам главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана, компания последние четыре года изучала рынок и оценивала, готов ли он к новому формату.

Пока магазин находится «на стадии «пилота», ведется тестирование, в декабре планируется принять окончательное решение о возможном открытии первого «жесткого дискаунтера».

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