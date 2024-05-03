МИД России ответил США на обвинения в религиозных преследованиях

«Поборникам правды и справедливости» из США следует «обратить взор на свою страну, где наблюдается серьезный рост антисемитизма и исламофобии». С таким заявлением выступил спецпредставитель главы министерства иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович, чьи слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Комментируя обвинения в адрес РФ в религиозных репрессиях, он отметил, что Россию в ежегодном докладе комиссии США по свободе вероисповедания обвиняют в преследовании крымско-татарских активистов, представителей экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России), мусульман, буддистов и евреев.

«Не стоит вмешиваться во внутренние дела других государств, <...> спонсируя при этом движения самых сомнительных <...> верований», — предупредил дипломат.

По мнению Аскальдовича, Вашингтон пытается затеять межконфессиональные конфликты в собственных геополитических целях.

«Рука США явно прослеживается в попытках расколоть мировое православие, в частности, на Украине», — подчеркивается в заявлении.

До этого в МИД увидели унижение демократии в словах о возможной причастности РФ к протестам в США.

Ранее в ОП рассказали о многовековых традициях России в области межконфессионального взаимодействия.