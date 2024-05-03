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Певица Седокова дала совет футболистам

Певица Седокова призвала футболистов проще относиться к себе

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Владимир Песня/РИА Новости

Российская певица Анна Седокова дала совет профессиональным футболистам, как перестать обижаться на критику со стороны. Ее слова передает «Матч ТВ».

«После поражений спортсмен часто корит сам себя, а потом ему кто‑то может скинуть какой‑то комментарий. Фанаты важны, мнение тоже очень важно, но иногда больно. Ну, а как не обижаться? Нужно просто не читать.

Последний совет — попроще к себе относиться, к себе самому. Не воспринимать себя серьезно. Да и чье‑то мнение не принимать серьезно, вы же не знаете, что у человека напротив вас случилось», — сказала Седокова.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0.

В прошлом году россияне провели шесть товарищеских игр. Лишь три матча были проведены в России — в Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее экс-игрок «Локомотива» и сборной Нигерии рассказал, сколько тратит в месяц в Москве.

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