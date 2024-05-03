Певица Седокова дала совет футболистам

Российская певица Анна Седокова дала совет профессиональным футболистам, как перестать обижаться на критику со стороны. Ее слова передает «Матч ТВ».

«После поражений спортсмен часто корит сам себя, а потом ему кто‑то может скинуть какой‑то комментарий. Фанаты важны, мнение тоже очень важно, но иногда больно. Ну, а как не обижаться? Нужно просто не читать.

Последний совет — попроще к себе относиться, к себе самому. Не воспринимать себя серьезно. Да и чье‑то мнение не принимать серьезно, вы же не знаете, что у человека напротив вас случилось», — сказала Седокова.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0.

В прошлом году россияне провели шесть товарищеских игр. Лишь три матча были проведены в России — в Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее экс-игрок «Локомотива» и сборной Нигерии рассказал, сколько тратит в месяц в Москве.