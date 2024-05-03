Российский теннисист вышел в финал турнира в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинальном матче турнира в Мадриде (Испания) расправился с американцем Тейлором Фритцем. Встреча завершилась победой отечественного спортсмена со счетом 6:4, 6:3. Матч продлился 1 час и 20 минут.

В финале Рублев встретится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия). Стоит отметить, что чех вышел в следующий раунд на отказе Даниила Медведева.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €7 877 020.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) серб Новак Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9990 набранных очков.

На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8660 очков). На турнире в Майами он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1.

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас ( 8145 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7085 очков). Рублев — восьмой (3830 очков).

Ранее соперник Медведева оставил ему трогательное послание.