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Протеже Киркорова готовится к операции у Хайдарова

Певица Овсянникова изменит внешность у звездного хирурга Хайдарова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Протеже певца Филиппа Киркорова, певица и актриса Марго Овсянникова готовится к пластической операции у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба врача.

По словам Овсянниковой, обратиться к Хайдарову ей посоветовал Киркоров как ее наставник, и первичный осмотр хирург провел прямо в доме артиста.

«Вообще я очень легка на подъем, и когда Филипп Бедросович предложил кое-что изменить — это было неожиданно, но я уважаю и прислушиваюсь к мнению короля. Он — мой наставник и продюсер, поэтому я не раздумывала долго», — рассказала она.

Овсянникова отметила, что Киркоров остался доволен своим преображением у Хайдарова.

«И спасибо Тимуру, что он с радостью согласился сделать красоту! Но пока не буду открыть все секреты, скажу только, что операция уже на следующей неделе и мы готовим для вас невероятное преображение», — пообещала она.

Хайдаров поддержал пациентку и отметил, что старается нести в мир красоту и добро вопреки всем сложностям.

«Я всегда подчеркиваю, что в своей работе являюсь приверженцем естественных и натуральных изменений во внешности моих пациентов, которые, прежде всего, будут органичны для них, смогут подчеркнуть красоту и индивидуальность. Я не привык создавать клише и штампы, ведь каждое преображение — это еще и творческий процесс. Изменения Марго вы скоро сможете оценить своими глазами», — сказал хирург.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

Ранее у Аланы Мамаевой случился разрыв мениска на шоу «Сокровища императора».

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