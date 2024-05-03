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ГИБДД перечислила улицы, которые перекроют в Москве из-за парада

ГИБДД Москвы сообщила о перекрытиях улиц из-за Парада Победы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В дни репетиции и проведения Парада Победы на Красной площади в Москве будет ограничено движение транспорта, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

В частности, 5 и 9 мая 2024 года начиная с 5:30 утра и до окончания мероприятия закроют Тверскую, Моховую, Большую Никитскую улицу, Охотный ряд, Театральный проезд, Старую и Новую площади, а также Варварку, Ильинку, Москворецкую и Кремлевскую набережные, а также еще ряд улиц в центре города.

Также с 5:30 до 8 часов утра 5 и 9 мая вводятся ограничения на Марксистской улице и Таганской площади, Садовом кольце от Таганского тоннеля до проспекта Мира и Нового Арбата, в Оружейном переулке и на улице Земляной Вал.

Кроме того, 9 мая с 5:30 до окончания мероприятий будут перекрыты улицы Волхонка, Большая Якиманка, Большая Никитская, Большая Лубянка, Маросейка и Петровка. Полный перечень московских улиц, движение на которых будет ограничено в связи с проведением парада, приведено в Telegram-канале московской ГИБДД.

Ранее стало известно, что в московском Парке Горького временно запретили самокаты.

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