МВД продлит срок пребывания иностранцам в РФ из-за коронавируса

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МВД России распорядилось продлить иностранцам срок пребывания в стране из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает сайт ведомства.

Как отмечает министерство, иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на российской территории c 19 марта 2020 года.

При этом срок пребывания будет продлен для граждан, находящихся в России по визе. Также это касается тех, кому виза не нужна.

Для продления иностранцам нужно подать заявление в произвольной форме в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России, уточнили в ведомстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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