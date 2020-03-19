Глава «Роснефти» Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Красноярский край, в ходе которой провел встречу с губернатором Александром Уссом.

«Роснефть» вносит существенный вклад в экономику региона. В 2019 году налоговые отчисления превысили 25 млрд рублей. Стоимость заключенных контрактов с региональными компаниями составила более 42 млрд рублей. Объем финансирования социальных программ – свыше 4,6 млрд рублей.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено расширению сотрудничества «Роснефти» с региональными производителями материалов и поставщиками услуг.

Кроме того, Сечин и Усс обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Красноярским краем, которое определяет основные направления сотрудничества в области реализации промышленных, финансовых и социальных программ, а также предусматривает создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для осуществления Компанией хозяйственной деятельности на территории Красноярского края.