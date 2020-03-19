Нефть поднимается в цене

Цена на нефть марки Brent поднялась на 5,5%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

В 9:13 мск баррель стоила 26,27$, минутой ранее — 27,11$.

Нефть марки WTI тоже дорожает: на 12,48%, до 23,43$ за баррель.

18 марта нефтяные цены падали на 21%. Нефть марки Brent опустилась до 26$ за баррель, то есть минимума с с 12 мая 2003 года, WTI — до 23$ за баррель, минимума с 1 марта 2002 года.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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