Мишустин проиндексировал пенсии на 6,1%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации пенсий на 6,1%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении утверждается коэффициент индексации — 1,061. Нововведение вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

Оно распространяется на социальные пенсии, которые выплачиваются людям, которые не заработали необходимый для получения страховой пенсии трудовой стаж.

Предполагается, что более 3 млн граждан получат повышенную пенсию в апреле. Расходы на индексацию в 2020 году составят 21,7 млрд рублей.

Решение Мишустина — самая большая индексация пенсионных выплат. Размер индексации в 2018 году составил 2,9%, а в 2019 году — 2%.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о досрочном выходе на пенсию нетрудоустроенных россиян.