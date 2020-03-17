«Известия»: только 16% работадателей в РФ разрешили сотрудникам работать из дома

Всего 16% работодателей позволили сотрудникам работать из дома. Об этом следует из данных опроса, который провел сервис HH.ru для газеты «Известия».

По данным исследования, 80% российских работодателей не имеют возможности обеспечить удаленную работу для своих сотрудников. Кроме того, свыше 45% работодателей не вводили меры по борьбе с коронавирусом нового типа.

Однако 12% респондентов сообщили о приобретении антисептиков, а 11% опрошенных рассказали об измерении температуры на работе. Также 7% работников заявили, что в офисах выросла частота уборок. В то же время лишь 13% сотрудников может работать из дома.

В сво оючередь, в Минтруде пояснили, что сотрудники компаний могут перейти на удаленную работу только по соглашению с работодателем. При этом единственным исключением считаются ситуация, когда сотрудника принудительно направляют на двухнедельный карантин.