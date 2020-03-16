Названы регионы с самыми высокими просрочками по кредитам

Стали известны российские регионы, которые имеют наибольшие просрочки по кредитам в 2019 году. Об этом сообщают «Известия».

На первом месте по России оказалась Тюменская область, где максимальная сумма просроченного кредита составила 200 тыс. рублей.

С просрочками по займам в 189 тыс. и 180 тыс. рублей следом идут Москва и Санкт-Петербург соответственно.

Как рассказали изданию эксперты, в этих регионах чаще всего брали кредиты сроком на два-три года. Причиной таких действий является стремление россиян сохранить привычный образ жизни, однако пониженные доходы являются причиной отсутствия выплат по ссудам.

Обратная ситуация наблюдалась из-за менее развитой системы кредитования в Севастополе, Чечне, а также Республике Тыва и Чукотском автономном округе.

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