Во Франции объявили о закрытии баров, ресторанов и кинотеатров из-за коронавируса

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что из-за угрозы дальнейшего распространения нового коронавируса с 15 марта во Франции будут закрыты рестораны, кафе, кинотеатры, ночные клубы и торговые центры. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, в стране будут закрыты «все места общественного пользования, которые не имеют исключительного значения для страны».

Отмечается, что продовольственные магазины, рынки, аптеки, автозаправки, банки, места продажи табака и прессы во Франции будут по-прежнему открыты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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