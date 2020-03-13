В Минфине заявили, что изъятые у коррупционеров деньги идут в Пенсионный фонд

В Министерстве финансов объяснили, на что тратят конфискованные в рамках коррупционных дел деньги. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на проект подготовленного министерством итогового доклада.

Согласно документу, в прошлом году данные средства начали зачислять в бюджет Пенсионного фонда. Теперь за счет них выплачиваются страховые пенсии.

Отмечается, что речь также идет о деньгах, вырученных с продажи незаконно нажитого имущества чиновников.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания.

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