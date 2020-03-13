Нью-Йоркская биржа закрылась с рекордным падением с 1987 года

Нью-Йоркская биржа в США закрылась с падением индексов более чем на 9%, сообщает ТАСС.

Такого обвала основных котировок не было с 1987 года.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 2352,60 пункта (9,99%) и остановился на отметке 21 200,62 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2480,64 пункта.

Ранее индексы США показали рост на 3,9-4,7% на фоне обещания президента США Дональда Трампа о поддержке компаний, которые несут потери из-за распространения коронавируса нового типа.