Мишустин рассказал о преимуществах «больших данных» перед нефтью и золотом в 21 веке
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 21 веке наибольшую ценность имеют «большие данные», так как по сравнению с нефтью, золотом и платиной они неисчерпаемы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в области цифровой трансформации органы власти будут иметь «полномочия по реинжинирингу всех рабочих процессов внутри министерств и ведомств».
К этому относятся перевод в онлайн-услуги для населения и переход к управлению данными.
«А данные сегодня — это, если хотите, новая нефть, золото, платина XXI века. Только они имеют разницу с теми ресурсами: те исчерпаемы, а они неисчерпаемы», — сказал Мишустин.
Он отметил, что чем больше у РФ данных, тем выше добавленная стоимость.
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