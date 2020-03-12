Предрекший кризис 2008 года экономист заявил о новом экономическом крахе

Предсказавший финансовый кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо заявил, что мировую экономику ожидает очередной серьезный спад. Об этом он сказал газете The Independent.

По его мнению, причиной кризиса 12 лет назад стал так называемый «пузырь» на рынке недвижимости США. Дальше же экономика поднималась благодаря «пузырям» ряда других мировых рынков.

За счет этого с 2008 года лишь создалась иллюзия экономического восстановления. В скором времени этим «пузыри», среди которых рынок недвижимости в Европе и рынок ценных бумаг в США, начнут лопаться.

По словам Коломбо, грядущий кризис будет гораздо серьезнее, поскольку на ситуацию влияет коронавирус.