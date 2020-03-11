В Минэнерго заявили, что Россия не ведет ценовую войну с другими странами
Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин заявил, что Россия не участвует в ценовой войне с другими странами. Об этом он сказал в интервью Reuters.
Он отметил, что Российская Федерация конкурентоспособна.
«Мы ни с кем не ведем ценовую войну... мы наблюдаем за рынком», — отметил Сорокин.
По его словам, Россия не хочет вступать в ценовую войну и готова снова встретиться с членами ОПЕК и поговорить.
«Все каналы связи открыты, но я не могу предсказать, когда мы встретимся снова. Все во многом зависит от наших партнеров», — заключил он.
В пятницу, 6 марта, глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия не смогла договориться о параметрах сокращения нефтедобычи. После этого было зафиксировано ухудшение позиций котировок нефти и курса рубля.
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