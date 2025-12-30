Протоиерей Василий Кийко погиб в ДНР

Протоиерей Василий Кийко, служивший настоятелем в Покровском храме села Гришино, расположенного в Донецкой Народной Республике, ушел из жизни в результате трагического инцидента. Об этом было объявлено на официальном веб-сайте Русской Православной Церкви.

«В результате боевых действий 29 декабря 2025 года, на 62-м году жизни, трагически погиб протоиерей Василий Кийко, настоятель Покровского храма села Гришино», - говорится в сообщении.

Представители РПЦ подчеркнули, что отец Василий оставался верен своему пастырскому долгу, не покидая свою паству и продолжая служить Богу и людям, принося веру и утешение тем, кто в этом нуждался.

Василий Кийко родился 1 января 1964 года в селе Ново-Григорьевка, Днепропетровская область, в семье, где оба родителя были рабочими. В 1982 году он завершил свое среднее образование в школе села Чаплино, также расположенного в Днепропетровской области.

В период с 1985 по 1987 год он проходил службу в рядах Советской армии. После демобилизации занимался церковно-приходской деятельностью в храме Рождества Пресвятой Богородицы, находящемся в поселке Новоэкономическое.

23 июля 1991 года епископ Донецкий и Луганский Иоанникий совершил хиротонию Василия в сан диакона в Петропавловском кафедральном соборе города Луганска, а 1 августа того же года — в сан пресвитера.

С 1997 года он являлся настоятелем Покровского храма в селе Гришино. В 1999 году был возведен в сан протоиерея.

