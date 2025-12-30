Размер шрифта
Мостовой исключил одного кандидата на пост тренера «Спартака»

Мостовой выступил против приглашения Талалаева главным тренером в «Спартак»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой в интервью журналисту Сергею Егорову заявил, что считает плохим вариантом идею назначить главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на аналогичный пост в столичный «Спартак».

По его словам, на данный момент Талалаев находится на своем месте.

«Есть какие-то моменты, которые мне не нравятся. В «Балтике» работает все нормально, получает удовольствие» — сказал экс-футболист.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

