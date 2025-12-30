На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

Собянин: силы ПВО уничтожили пятый БПЛА, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пятый беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков дрона.

О предыдущем беспилотнике Собянин сообщил в 20:48 мск.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины попытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Российские силы отразили атаку 91 украинского дрона. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

В Кремле назвали действия Киева терактом, который направлен на срыв переговорного процесса. Москва сообщила о произошедшем США, и американский лидер Дональд Трамп пообещал, что произошедшее повлияет на подходы Вашингтона в работе с Зеленским. Как изменится переговорная тактика России после этой атаки — в материале «Газеты.Ru».

