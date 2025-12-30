Размер шрифта
Вандал повредил новогоднего ангела и обесточил часть улицы в центре российского города

Молодой человек опрокинул новогоднюю скульптуру в центре Арзамаса 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27538861_rnd_8",
    "video_id": "record::cc91176a-e621-433b-bbc0-6cd4c06ed657"
}

Молодой вандал повредил светящуюся скульптуру новогоднего ангела в Арзамасе Нижегородской области. Видео инцидента опубликовал в своем Telegram-канале мэр города Александр Щелоков.

На записи видно, как юноша отделяется от компании сверстников и подходит к фигуре ангела с праздничной иллюминацией. Он взялся за конструкцию и опрокинул ее на землю.

После падения скульптура перестала светиться, а также погасло уличное освещение на площади. Глава Арзамаса предложил «герою» ролика самостоятельно починить сломанную инсталляцию.

«Сам исправишь? Или вместе подумаем?», — обратился он к вандалу.

До этого в Твери мошенники заставили девушку поджечь новогоднюю елку. Действуя под диктовку аферистов, которые приказали «проверить систему автоматического пожаротушения», 18-летняя тверичанка утром 30 декабря подожгла новогоднюю ель на Советской площади и попыталась скрыться. Как выяснилось, девушка общалась со злоумышленниками несколько недель. Они представлялись сотрудниками учебного отдела ее колледжа и банковскими служащими.

Ранее в российском городе вандал повредил декоративную лошадь у ресторана.
