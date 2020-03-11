Россия ограничит авиасообщение с четырьмя странами из-за коронавируса

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Отмечается, что сохраняются лишь регулярные рейсы туда и обратно из Москвы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Барселону, Мадрид и Париж.

Также с пятницы Россия приостанавливает выдачу виз гражданам Италии, кроме деловых, дипломатических, служебных и гуманитарных. «С 00.00 13 марта 2020 года вводится временный запрет», — уточнили в штабе.

Согласно последней статистике, в России официально подтверждено 28 случаев коронавирусной инфекции. Из них 25 у вернувшихся из Италии россиян, еще два у граждан Китая и один у гражданина Италии. Смогли вылечиться два жителя Китая, один россиянин, также были выписаны граждане РФ, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.

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