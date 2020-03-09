Ирак не намерен увеличивать добычу нефти

Ирак ведет переговоры с заинтересованными сторонами с целью заключить новое соглашение для стабилизации нефтяного рынка, заявил официальный представитель министерства нефти страны Асем Джихад. Об этом сообщает РИА «Новости».

Иракская сторона надеется на заключение нового соглашения, которое остановит падение цен на нефть и стабилизирует рынок, отметил Джихад. Он подчеркнул, что страна считает «неразумным» увеличение добычи нефти и поставку дополнительных объемов на рынок, так как это поспособствует снижению цен.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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