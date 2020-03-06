В Москве задержали 25 подозреваемых в мошенничестве под видом услуг ЖКХ

Полицейские задержали в Москве 25 человек, которых подозревают в мошенничестве в сфере ЖКХ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что злоумышленники, представляясь сотрудниками управляющих компаний, обходили квартиры местных жителей и убеждали их в необходимости замены труб отопления и водоснабжения, а также регуляторов давления воды. Оборудование подозреваемые закупали по минимальной цене, а продавали по стоимости в десятки раз выше.

По предварительным данным, жертвами аферистов стали около 300 жителей Москвы и Подмосковья. Причиненный ими ущерб оценивается в более 100 млн руб.

В результате возбуждено 11 уголовных дел по признакам преступления по статье «Мошенничество».