В Сенате США одобрили выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Сенат США одобрил выделение $8,3 млрд для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, соответствующий законопроект предусматривает ассигнования в размере $7,8 млрд на борьбу с коронавирусом, а также дополнительные расходы в размере до $500 млн на телемедицину. Из $7,8 млрд $3 млрд планируется потратить на исследования и разработку вакцин, экспресс-тестов и терапевтических средств. $1,25 млрд направят на помощь против распространения вируса за пределами Соединенных Штатов. Почти $1 млрд будет направлен на закупку лекарств и медикаментов.

Утвержденный конгрессом законопроект отправят в Белый дом на подпись главе государства Дональду Трампу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 97,2 тыс. человек, при этом вылечились — 54 965, скончались — 3 327.

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