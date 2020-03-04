Путин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил о постепенном снижении зависимости экономики страны от нефтегазовых доходов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он объяснил это тем, что доля иных доходов возрастает.

«Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», — подчеркнул Путин.

Российский лидер выразил обеспокоенность стагнацией реальных доходов российских граждан. По его мнению, это связано с резким падением цен на энергоносители.

Именно эту социальную проблему Путин назвал одной из ключевых и добавил, что правительство обязано что-то сделать для роста реальных доходов россиян.

До этого президент сообщил, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.