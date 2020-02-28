Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Согласно данным издания, в общей сложности за 2019 год Россия получила за золото $5,74 млрд, из которых $5,33 млрд пришлось на долю Великобритании.

По данным Федеральной таможенной службы, почти все поставки золота были осуществлены в слитках.

Уточняется, что остальные $409 млн заплатили 12 других стран. Среди них — Казахстан и Швейцария.

Как отмечается, так сильно нарастить экспорт драгметалла России помог Brexit.

В издании добавили, что в физическом выражении экспорт золота в Великобританию увеличился в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны. Такой объем экспорта в Великобританию превзошел даже закупки нефти и нефтепродуктов.