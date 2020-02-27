Российский рынок акций показал сильнейшее падение с апреля 2018 года

Российский рынок продолжает падать на фоне рисков распространения короанвируса, сообщает ТАСС.

Как отмечается, в четверг 27 февраля индексы Мосбиржи и РТС показали сильнейшее снижение с апреля 2018 года: упав на 3,37% и 5,13% соответственно.

Курсы доллара и евро к рублю также продолжают расти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 2,66% - до $51,92 за баррель.

На Мосбирже наихудшая ситуация сложилась у компаний «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром» и «Лукойл». Коронавирус сказался и на «Аэрофлоте», акция которого приближается к уровню 100 рублей.

Отмечается, что на внешних площадках также наблюдаются негативные сигналы из-за опасений по поводу влияния распространения коронавируса нового типа на мировую экономику.

Ранее рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности.