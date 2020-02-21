Московские ветераны получат по 25 тысяч рублей ко Дню Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице «ВКонтакте», что московские ветераны получат единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей ко Дню Победы.

«Увеличим матпомощь города ко Дню Победы. Ветераны получат по 25 тысяч рублей, труженики тыла - по 15 тысяч. Это дополнительно к федеральной», — написал Собянин.

В прошлом году ветераны получили от 3 до 10 тысяч рублей.

Также мэр добавил, что власти проверили условия проживания ветеранов и составили список пожеланий, куда входит и ремонт квартир.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что в честь 75-летия победы ветераны Великой Отечественной войны и приравненные категории получат 75 тысяч рублей, труженики тыла — 50 тысяч рублей.

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