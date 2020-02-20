В Челябинском отделении ПФР объяснили повышение пенсии учительнице на один рубль

Отделение Пенсионного фонда России в Челябинской области объяснило индивидуальным расчетом повышение пенсии учительницы на один рубль и десять копеек, передает РИА «Новости».

После январской индексации на 6,6% Елена Карпеня получила не 9224,59 рубля, а 9225,69 рубля. Пенсионный фонд отметил, что размер повышения определяется в зависимости от стажа, количества пенсионных коэффициентов и суммы уплаченных страховых взносов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, сказал, что в каждом случае необходимо разбираться отдельно, потому что везде свои нюансы.

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