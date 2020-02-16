Поставки «Газпрома» в Турцию упали до минимума за 15 лет
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Поставки российского газа в Турцию упали на 35%, до 15,5 млрд кубометров, что стало самым низким показателем с 2004 года, передает »Коммерсантъ».
По мнению экспертов, основная причина — замедление турецкой экономики.
Согласно их оценкам, из-за этого падает спрос на потребление газа. Кроме того, в электроэнергетике недостает субсидий на использование газа.
Как стало известно, в последнее время показатели «Газпрома» ухудшились из-за теплой зимы и конкуренции со стороны поставщиков сжиженного природного газа.
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