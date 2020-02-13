Нулевую комиссию для банков в СБП на переводы физлиц продлят на два года

Нулевая комиссия для банков в Системе быстрых платежей (СБП) на переводы физических лиц сохранится на два года, заявила заместитель председателя Центрального Банка (ЦБ) Ольга Скоробогатова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года вступили в силу новые правила, обязывающие банки переводить ЦБ комиссию с каждой операции своих клиентов, совершенной с использованием СБП.

Данная система начала работу в 2019 году, она позволяет россиянам осуществлять банковские переводы по номеру телефона вне зависимости от того, клиентами какого бланка являются отправитель и получатель средств.

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