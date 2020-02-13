Мишустин назвал ипотеку в России слишком дорогой

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что ипотека в России является слишком дорогой для граждан. Об этом сообщают РИА «Новости».

По мнению премьер-министра, условия ипотечного кредитования являются чересчур жесткими для россиян. Кредиты на недвижимость по ставке в 9% не способны помочь гражданам в улучшении жилищных условий.

Мишустин призвал изменить сложившуюся ситуацию и предложил комплексные меры.

Так, он предложит простимулировать жилищное строительство, более эффективно использовать земли и обеспечить своевременную инженерную подготовку территории.

Кроме того, по его мнению, для строительства недвижимости следует активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности.

Среди мер он также назвал снижение стоимости строительства, расширение применения современных технологий и упрощение доступа бизнеса на строительный рынок.

По его мнению, совокупность данных мер обеспечит удешевление ипотеки.