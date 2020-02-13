Мишустин заявил о необходимости сделать ипотеку более доступной

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что для повышения доступности ипотеки необходимо снижать стоимость жилищного строительства. Об этом сообщают РИА «Новости».

По словам главы правительства, ипотека является комплексным продуктом, зависящим от множества факторов, в том числе от стоимости земли, затрат на строительства и процентной ставки.

Мишустин назвал меры, которые смогут сделать ипотечное кредитование более доступным для российских граждан, в их число входит стимулирование жилищного строительства, более эффективное использование земли, обеспечение своевременной инженерной подготовки территории. Кроме того, по его мнению, для строительства недвижимости следует активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности.

Ранее Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян.