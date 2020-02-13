«Известия»: «Единая Россия» предложила ужесточить контроль за оборотом лекарств в стране

«Единая Россия» намерена в ближайшее время внести в Госдуму законопроекты, направленные на расширение госконтроля за оборотом лекарств в стране. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя руководителя партии Андрея Исаева.

По словам Исаева, первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон об антимонопольной деятельности, наделяющие ФАС дополнительными полномочиями по контролю ценообразования препаратов.

Депутат отметил, что партия также собирается предложить поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», где будут указаны общие принципы регулирования деятельности аптечных сетей и меры, в будущем повлияющие на цены лекарств.

Исаев пояснил, что данные меры связаны с тем, что в стране возможны неконтролируемые скачки цен на лекарства, как показала ситуация с коронавирусом.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров добавил, что планируемые изменения коснутся нескольких десятков тысяч наименований лекарств.