В мире на 10% возросло число очень богатых людей
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В мире за 2019 год возросло число очень богатых людей (very-high-net-worth). Об этом сообщает компании Wealth-X.
Отмечается, что теперь число очень богатых людей в мире составляет 2,7 млн, увеличившись на 10% за 2019 год.
Уточняется, что общее состояние таких людей также возросло на 10%, составив $26,6 трлн.
Согласно опубликованным данным, лидируют по количеству очень богатых людей США, Китай, Япония, Франция и Германия.Также в компании говорится, что такой рост спровоцировала «переориентация политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование, что дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций».
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