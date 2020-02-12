В мире на 10% возросло число очень богатых людей

В мире за 2019 год возросло число очень богатых людей (very-high-net-worth). Об этом сообщает компании Wealth-X.

Отмечается, что теперь число очень богатых людей в мире составляет 2,7 млн, увеличившись на 10% за 2019 год.

Уточняется, что общее состояние таких людей также возросло на 10%, составив $26,6 трлн.

Согласно опубликованным данным, лидируют по количеству очень богатых людей США, Китай, Япония, Франция и Германия.Также в компании говорится, что такой рост спровоцировала «переориентация политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование, что дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций».

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